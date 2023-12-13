55'lik Hakan Ural'ın “3 numara” dediği kızı Gisela son haliyle şaşırttı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı: Koca kız olmuş!

11 sene aynı yastığa baş koyduğu şarkıcı Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu. Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren Ural'ın Gisela adında bir kızı daha oldu. Gisela'nın son halini ise ablası Melisa Ural paylaştı. Ural'ın "3 numara" dediği kızını görenler hayran kalarak "Koca kız olmuş!" yorumunda bulundu. İşte Hakan Ural'ın güzeller güzeli kızı...
Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural, Engincan Ural ile Melisa Ural'ı kucağına alarak genç yaşta babalık heyecanını yaşadı.
Sibel Can'dan boşandıktan sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptıran Ural'ın Gisela adında bir kızı daha oldu.
Ural'ın gözlerden uzak büyüttüğü küçük kızının son halini ise Melisa Ural sosyal medya hesabında yayınladı.