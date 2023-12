55'lik Hakan Ural'ın “3 numara” dediği kızı Gisela son haliyle şaşırttı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı: Koca kız olmuş!

11 sene aynı yastığa baş koyduğu şarkıcı Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu. Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren Ural'ın Gisela adında bir kızı daha oldu. Gisela'nın son halini ise ablası Melisa Ural paylaştı. Ural'ın "3 numara" dediği kızını görenler hayran kalarak "Koca kız olmuş!" yorumunda bulundu. İşte Hakan Ural'ın güzeller güzeli kızı...