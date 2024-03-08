55 yıl önce evlenen Fedon canlı yayında “Eşimle çocuklarımı görünce utandım” deyip itiraf etti! 2 kez evlendiği eşi bakın kim...

77 yaşındaki Fedon, konuk olduğu bir magazin programında özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2 kez evlendiği eşi ile boşanma sürecini anlatan Fedon, "Karısını üzen adama ne diyelim?" sorusuna "Adam değil diyelim. İşte ben de bir ara adam değildim" diyerek dikkat çekti. Eşine karşı hala vicdan azabı çektiğini belirten Fedon'un açıklamaları kısa sürede gündem olurken ünlü şarkıcının çocuklarının annesi de merak konusu oldu. İşte detaylar...