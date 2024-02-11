53 yaşındaki Serdar Ortaç’tan ilan-ı aşk! “Hayatımın kadınını buldum” deyip dosta düşmana duyurdu! Yeni sevgilisi Survivor’dan çıktı

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla her dönem adından söz ettiren Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014'te nikah masasına oturdu. Ancak çiftin 5 yıllık evliliği 2019'da son buldu.

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Boşandıktan sonra Seçil Gür'le 1.5 yıl aşk yaşayan Serdar Ortaç, yeni bir ilişkiye yelken açtı. TikTok canlı yayınında aşkını ilan eden Ortaç, "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" dedi.