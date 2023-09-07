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53 yaşındaki Deniz Seki son haliyle şaşkına çevirdi! Fazla kilolarını veren Deniz Seki süper minisiyle "Artık fitim" dedi

53 yaşındaki ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor, uyguladığı 'photoshop'larla ise ti'ye alınıyordu. Aldığı kilolar nedeniyle uzun süredir sosyal medya hesabından paylaştığı abartılı photoshop fotoğraflarıyla gündeme gelen Deniz Seki, kafaya koydu fala kilolardan kurtuldu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki, rengarenk süper mini elbisesiyle genç kızlara meydan okudu.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2023, 16:15 Güncelleme 05 Şubat 2024, 12:22
53 yaşındaki Deniz Seki son haliyle şaşkına çevirdi! Fazla kilolarını veren Deniz Seki süper minisiyle Artık fitim dedi 1

Yaşadığı zor günleri geride bırakan Deniz Seki şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.

53 yaşındaki Deniz Seki son haliyle şaşkına çevirdi! Fazla kilolarını veren Deniz Seki süper minisiyle Artık fitim dedi 2

Sık sık photoshop ve filtre haberleriyle gündeme gelen Deniz Seki, fazla kilolarıyla da çok konuşuluyordu.

53 yaşındaki Deniz Seki son haliyle şaşkına çevirdi! Fazla kilolarını veren Deniz Seki süper minisiyle Artık fitim dedi 3

Deniz Seki, kilo problemini sıkı bir diyetle çözmüş adeta iğne ipliğe dönmüştü.

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