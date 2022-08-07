52’lik Sibel Can’a Melisa Ural’dan jest! Hakan Ural’ın zarif ve güzel kızına bakın! Hem takdir topladı hem son haliyle hayran bıraktı
52'lik Sibel Can'a Melisa Ural'dan jest! Henüz çocuk yaşlarda sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, Nükhet Duru'nun kendisini keşfetmesiyle şöhret basamaklarını hızla tırmanmaya başladı. Assolistliğe yükseldiğinde henüz 17 yaşında olan ünlü şarkıcı, dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a delice aşık oldu ve Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu. 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Hakan Ural'dan Melisa ile Engincan adından iki evladı olan Sibel Can, boşandıktan bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturarak oğlu Emir'i kucağına aldı. 2010 yılında Aksüt ile boşanan Can, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı şimdi ise kızı Melisa Ural'ın kendisine yaptığı jestle gündem oldu. Öte yandan Melisa'nın son hali hayran bıraktı. İşte detaylar...
07.08.2022 20:27 - Son Güncelleme: 07.08.2022 20:27
Fatih Karagümrük'te hayata gözlerini açan Sibel Can, çocuk yaşlarda sahneyle tanıştı ve henüz 13 yaşındayken babasının kemanı eşliğinde önce Viyana daha sonra da Almanya, Hollanda ve İsrail'de şarkı söyleyip dans etti.
Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ismlerin alt kadrosunda çalışma imkanı bulan Sibel Can, 17'sine geldiğinde ise assolist oldu.
Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Can, bu sırada dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a delice aşık oldu ve Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
1999 yılında yollarını ayıran ikiliden Sibel Can, boşandıktan bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturarak oğlu Emir'i kucağına aldı.