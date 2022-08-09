52’lik Sibel Can dekoltede sınır tanımadı! Kızı Melisa Ural bombayı patlattı! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel'e bakın...
Çocuk yaşlarda sahneyle tanışan ve henüz 17'sindeyken assolist olan Sibel Can, sesi, güzelliği ve özel hayatıyla her dönem adından söz ettirmeyi başardı. Genç yaşta delice aşık olduğu Hakan Ural ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Engincan ile Melisa adında iki evladı olan şarkıcı, boşanmadan bir sene sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi ve oğlu Emir'i kucağına aldı. Üç çocuk annesi Sibel Can, kızı ve oğullarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sesiyle büyük beğeni toplayan ve eski eşi Ural tarafından 'yaşayan efsane' olarak adlandırılan Sibel Can, bu kez bambaşka bir konuyla konuşuldu. Harbiye'de konser veren sanatçının derin göğüs dekolteli kostümü sosyal medyaya damga vurdu. Sibel Can'ın çok konuşulan o karesini ise Melisa Ural paylaştı. İşte Sibel Can'ın sosyal medyayı kasıp kavuran o fotoğrafı...
09.08.2022 23:36 - Son Güncelleme: 10.08.2022 00:20
Çocuk yaşta sahneyle tanışan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, 17 yaşında geldiğinde dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural'a delice aşık oldu.
Hakan Ural ile evliliğini sonlandıran Sibel Can, boşanmadan bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi ve oğlu Emir'i kucağına aldı.
Üç çocuk annesi Sibel Can, kızı ve oğullarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sesiyle büyük beğeni toplayan ve eski eşi Ural tarafından 'yaşayan efsane' olarak adlandırılan Sibel Can, bu kez bambaşka bir konuyla konuşuldu.