52’lik oryantal Tanyeli’nin son haline bakın! Tanımak imkansız! 99 kiloya çıkınca mide ameliyatı olan Tanyeli artık bambaşka...

Ben artık her türlü sebzenin pürelerini yemeye başladım ve günlük yarım saatlik yürüyüşlerime devam ediyorum, bu fotoğraf karesi eşimle yaptığımız yürüyüşten... Bu ameliyattan sonraki süreci benim için kolaylaştıran en önemli şey, dualar oldu. Bu aralar dualarım bütünün ve bizlerin hayrı için"