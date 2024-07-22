52'lik İnci Türkay'ın oğlu koca delikanlı oldu! Sihirli Annem'in Betüş'üydü... İşte 18 yaşına basan Ali'nin son hali: 'Aynı annesi'

Bir döneme damgasını vuran, gerek çocukların gerekse yetişkinlerin severek izlediği "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı 'Betüş' karakteriyle hafızalara kazınan İnci Türkay, yıllardır süren sessizliğini bozdu. Uzun süredir İngiltere'de gözlerden uzak bir hayat süren ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Türkay, yıllardır büyüttüğü oğlu Ali'nin son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta, annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Ali'nin oldukça büyüdüğü gözlerden kaçmadı.