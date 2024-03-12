SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Magazin Galerileri

52 yıllık eşi de çok ünlü | Şevket Altuğ'un son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Gözlerden ırak yaşayan Yeşilçam'ın usta ismi herkesi şaşırtı

Yeşilçam'da Şekerpare, Aile Şerefi, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Tokatçı gibi yapımlarda rol alan, Süper Baba dizisiyle hafızalarda yerini sağlamlaştıran usta oyuncu Şevket Altuğ gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman son haliyle gündeme geliyor. Şimdilerde 80 yaşında olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Altuğ'un eşi kendisinden ünlü...Meğer Süt Kardeşler filminin yıldızıymış...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 19:06 Güncelleme 12 Mart 2024, 19:10
52 yıllık eşi de çok ünlü | Şevket Altuğ’un son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Gözlerden ırak yaşayan Yeşilçam’ın usta ismi herkesi şaşırtı 1

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Süper Baba'nın oyuncuları son halleri ile şaşırtıyor. ATV'de 1993-1997 yılları arasında yayınlanan dizide Fikret karakterine usta oyuncu Şevket Altuğ hayat veriyordu.

52 yıllık eşi de çok ünlü | Şevket Altuğ’un son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Gözlerden ırak yaşayan Yeşilçam’ın usta ismi herkesi şaşırtı 2

Şevval Sam, Bennu Yıldırımlar, Sümer Tilmaç ve Jülide Kural gibi isimlerle beraber rol alan Altuğ geçtiğimiz günlerde 80.yaş gününü kutlamıştı.

52 yıllık eşi de çok ünlü | Şevket Altuğ’un son hali yıllar sonra ortaya çıktı! Gözlerden ırak yaşayan Yeşilçam’ın usta ismi herkesi şaşırtı 3

Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

SON DAKİKA