52 yaşındaki oryantal Tanyeli kansere yakalanmıştı! Sağlık durumunda yeni gelişme! İşte son durumu! "Dün kemoterapi alacaktı..."
Bir döneme danslarıyla damga vuran Tanyeli, fazla kiloları için mide küçülte ameliyatı olmuştu. 99'dan 60'a düşen ünlü oryantal, son haliyle sık sık adından söz ettirmişti. 52 yaşındaki Tanyeli, geçen günlerde ise kötü bir haberle gündeme geldi. Pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkan ünlü isim, "Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" dedi. Tanyeli'ni sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. İşte Tanyeli'nin son sağlık durumu...
Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Tanyeli, bir döneme danslarıyla damga vurmuştu. Ünlü isim son zamanlarda ise verdiği kilolarla çok konuşulmuştu. Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, ameliyatın ardından 99'dan 60'a düşmüştü.
Son haliyle beğeni toplayan ünlü isim, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. 52 yaşındaki Tanyeli'nin kanser yakalandığı öğrenildi.
"PANKREAS KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU"
Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan Tanyeli'den ilk açıklama da geldi. Tanyeli, yeni bir ameliyat geçirdiğini belirtti. Ünlü isim, "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.
SAĞLIK DURUMUNDA YENİ GELİŞME!
Tanyeli'ni sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Söylemezsem Olmaz sunucularından Pınar Eliçe, Tanyeli'yi ziyaret ettiğini dile getirerek son durumu aktardı.