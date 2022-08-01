Vav TV İzle
Haberler Magazin 51’lik Sibel Can’dan havuz başında iddialı pozlar! Hakan Ural'ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel’e bakın! Tatil pozuyla yıkıp geçti

51’lik Sibel Can’dan havuz başında iddialı pozlar! Hakan Ural'ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel’e bakın! Tatil pozuyla yıkıp geçti

51'lik Sibel Can'dan havuz başında iddialı pozlar! Henüz çocuk yaşlarda şöhretle tanışan Sibel Can, 17'sine geldiğinde Hakan Ural'a delice aşık olup nikah masasına oturdu. Bu evlilikten iki evladı olan Sibel Can, aynı yastığa baş koyduğu Ural ile 11 yıl sonra ayrılık karası aldı. Ünlü şarkıcı, boşanmadan 1 sene sonra da Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten de bir oğlu oldu. Geçen aylarsa eski eşi Hakan Ural'ın "Yaşayan efsane" sözleriyle gündeme gelen şarkıcı, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Can, şimdi ise bambaşka bir paylaşıma attı ve tatilde çekilen havuz başı pozlarını yayınladı. Sosyal medyayı kasıp kavuran şarkıcıya ilk yorum ise kızı Melisa Ural'dan geldi. İşte adı Emir Sarıgül ile anılan Sibel Can'ın beğeni yağmuruna tutulan o pozları...

01.08.2022 00:59 - Son Güncelleme: 01.08.2022 00:59
51’lik Sibel Can’dan havuz başında iddialı pozlar! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel’e bakın! Tatil pozuyla yıkıp geçti

Çocuk yaşlarda sahneyle tanışan ve kısa sürede assolistliğe yükselen Sibel Can, sesi ve şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
51’lik Sibel Can’dan havuz başında iddialı pozlar! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel’e bakın! Tatil pozuyla yıkıp geçti

Ünlü şarkıcı, özellikle 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Hakan Ural ile yaptığı evlilikle bir dönemin magazin manşetlerini süsledi.

51’lik Sibel Can’dan havuz başında iddialı pozlar! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel’e bakın! Tatil pozuyla yıkıp geçti

Hakan Ural'dan Melisa ve Engincan adında iki evladı olan Sibel Can, boşanmadan 1 yıl sonra Sulhi Aksüt ile hayatını birleştirdi.

51’lik Sibel Can’dan havuz başında iddialı pozlar! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel’e bakın! Tatil pozuyla yıkıp geçti

Bu evlilikten de Emir Aksüt adında bir evladı olan şarkıcı, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topladı.

51’lik Sibel Can’dan havuz başında iddialı pozlar! Hakan Ural’ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel’e bakın! Tatil pozuyla yıkıp geçti

Şimdilerde adı Emir Sarıgül ile anılan Sibel Can, bu kez ne iş ne özel hayatıyla gündem oldu.

SON DAKİKA