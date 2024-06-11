51'lik şarkıcı 105 kiloyu jet gibi eritti! 4 ayda 30 kilo verme garantili Işın Karaca diyeti: "10 adet badem + 3 kaşık yulaf..."

Ünlü şarkıcı Işın Karaca , 2017 yılında göz kamaştıran bir dönüşüm geçirerek adından sıkça söz ettirdi. 4 ay gibi kısa bir sürede 32 kilo veren Karaca'nın zayıflama sırrı merak konusu oldu. İşte, Işın Karaca'nın uyguladığı özel diyet programı...

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Mide ameliyatı sonrasında özel bir diyet programı uygulayan Karaca, bu süreçte gösterdiği kararlılıkla hızlı bir şekilde kilo vererek fit bir vücuda sahip oldu. Ayrıca, verdiği kiloları geri almamak için de özel bir diyet programına sadık kaldı.