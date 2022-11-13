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Haberler Magazin 51’lik İclal Aydın’ı hiç böyle görmediniz! 40 yıllık değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i...

51’lik İclal Aydın’ı hiç böyle görmediniz! 40 yıllık değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i...

Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterini canlandıran ünlü oyuncu İclal Aydın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyada nostalji rüzgarı estiren oyuncu, yıllar önceki bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sevenlerini çocukluk yıllarına götüren Aydın, kısa sürede gündem oldu. İşte başta İclal Aydın olmak üzere ünlü isimlerin çocuklukları...

13.11.2022 21:02 - Son Güncelleme: 13.11.2022 21:02
51’lik İclal Aydın’ı hiç böyle görmediniz! 40 yıllık değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i...

Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterini canlandıran ünlü oyuncu İclal Aydın, 1.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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51’lik İclal Aydın’ı hiç böyle görmediniz! 40 yıllık değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i...

Sosyal medyada nostalji rüzgarı estiren oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir kareyi "Arada 40 yıl var" notuyla yayınladı.

51’lik İclal Aydın’ı hiç böyle görmediniz! 40 yıllık değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i...

Sevenlerini çocukluk yıllarına götüren Aydın, kısa sürede gündem oldu.

51’lik İclal Aydın’ı hiç böyle görmediniz! 40 yıllık değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i...

İşte başta İclal Aydın olmak üzere ünlü isimlerin çocuklukları...

51’lik İclal Aydın’ı hiç böyle görmediniz! 40 yıllık değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i...

YASEMİN ÖZİLHAN

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