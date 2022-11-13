51’lik İclal Aydın’ı hiç böyle görmediniz! 40 yıllık değişimi sosyal medyaya damga vurdu! Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i...
Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterini canlandıran ünlü oyuncu İclal Aydın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyada nostalji rüzgarı estiren oyuncu, yıllar önceki bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sevenlerini çocukluk yıllarına götüren Aydın, kısa sürede gündem oldu. İşte başta İclal Aydın olmak üzere ünlü isimlerin çocuklukları...
13.11.2022 21:02 - Son Güncelleme: 13.11.2022 21:02
Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterini canlandıran ünlü oyuncu İclal Aydın, 1.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.