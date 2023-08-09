51 yıl dile kolay! Erdal Özyağcılar'ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Sette aşık olduğu eşi de çok ünlü bir oyuncu...

Seray Gözler, Onur Buldu, Melis Babadağ, Serra Pirinç gibi isimlerin yer aldığı Benim Güzel Ailem dizisinde Rasim karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle sette tanışıp evlendiği eşi merak konusu oldu. Özyağcılar'ın 51 yaşındaki eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Erdal Özyağcılar'ın eşi hangi ünlü oyuncuymuş...