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50’lik Songül Karlı’nın ev haline bakın! Cesaretini konuşturan Songül sosyal medyayı salladı! “Bu halin daha güzel...”

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, son olarak ev haliyle gündem oldu. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz veren Karlı'yı görenler paylaşıma kayıtsız kalamadı. Yorum yağmuruna tutulan Karlı için "Bu halin daha güzel" ifadeleri kullanıldı. İşte son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcının ev hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 10:44 Güncelleme 19 Şubat 2024, 10:53
50’lik Songül Karlı’nın ev haline bakın! Cesaretini konuşturan Songül sosyal medyayı salladı! “Bu halin daha güzel...” 1

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

50’lik Songül Karlı’nın ev haline bakın! Cesaretini konuşturan Songül sosyal medyayı salladı! “Bu halin daha güzel...” 2

Özellikle dekolteli paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Karlı, bu kez bambaşka bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı.

50’lik Songül Karlı’nın ev haline bakın! Cesaretini konuşturan Songül sosyal medyayı salladı! “Bu halin daha güzel...” 3

Ünlü şarkıcı, ev halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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