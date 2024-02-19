50’lik Songül Karlı’nın ev haline bakın! Cesaretini konuşturan Songül sosyal medyayı salladı! “Bu halin daha güzel...”

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, son olarak ev haliyle gündem oldu. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz veren Karlı'yı görenler paylaşıma kayıtsız kalamadı. Yorum yağmuruna tutulan Karlı için "Bu halin daha güzel" ifadeleri kullanıldı. İşte son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcının ev hali...
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Özellikle dekolteli paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Karlı, bu kez bambaşka bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı.
Ünlü şarkıcı, ev halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.