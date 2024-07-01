50’lik Songül Karlı estetiklerine yenisini ekledi! Onu artık telefonu bile tanımıyor! Hem Seda Sayan'a hem de Hadise'ye benzetildi

50'lik Songül Karlı'yı artık telefonu bile tanımıyor! Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen 50 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, gençleşmek için adeta her yolu deniyor. Geçtiğimiz dönemlerde kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle gündeme gelen Karlı, son haliyle hem Seda Sayan'a hem de Hadise'ye benzetildi. Estetik işlemlerine bir yenisini daha ekleyen ünlü isim, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaştı.