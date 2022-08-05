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Haberler Magazin 50'lik Defne Samyeli’nden olay hareket! Sahnede soyundu! Seyirci ne olduğunu anlamayıp şaştı kaldı! Çığlık atandan ıslık çalana...

50'lik Defne Samyeli’nden olay hareket! Sahnede soyundu! Seyirci ne olduğunu anlamayıp şaştı kaldı! Çığlık atandan ıslık çalana...

50'lik Defne Samyeli'nden olay hareket! Sahnede soyundu! Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, konserinde yaptığı hareket nedeniyle hayranlarını şaşkına uğrattı. Samyeli'nin eteğini çıkarmasının ardından neye uğradığını şaşıran konuklardan kimisi çığlık atarken kimisi ıslık çaldı. O anları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen Samyeli, sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte o anlar...

05.08.2022 21:21 - Son Güncelleme: 05.08.2022 21:24
50’lik Defne Samyeli’nden olay hareket! Sahnede soyundu! Seyirci ne olduğunu anlamayıp şaştı kaldı! Çığlık atandan ıslık çalana...

Defne Samyeli, spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekledi. Son günlerde şarkıcılık yönüne ağırlık veren Samyeli, bir konserinde yaptığı hareketle gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
50’lik Defne Samyeli’nden olay hareket! Sahnede soyundu! Seyirci ne olduğunu anlamayıp şaştı kaldı! Çığlık atandan ıslık çalana...

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ve iddialı kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Samyeli, son olarak sahne şovuyla adından söz ettirdi.

50’lik Defne Samyeli’nden olay hareket! Sahnede soyundu! Seyirci ne olduğunu anlamayıp şaştı kaldı! Çığlık atandan ıslık çalana...

Bir mekanda sahne alan Samyeli, hayranlarına bir şov hazırladı.

50’lik Defne Samyeli’nden olay hareket! Sahnede soyundu! Seyirci ne olduğunu anlamayıp şaştı kaldı! Çığlık atandan ıslık çalana...

Uzun yırtmaçlı etekle sahneye çıkan Samyeli daha sonra "Bu etek ayağıma dolanıyor. Hafiflemem lazım" diyerek eteğini çıkardı.

50’lik Defne Samyeli’nden olay hareket! Sahnede soyundu! Seyirci ne olduğunu anlamayıp şaştı kaldı! Çığlık atandan ıslık çalana...

Samyeli'nin eteğini çıkarmasının ardından neye uğradığını şaşıran konuklardan kimisi çığlık atarken kimisi ıslık çaldı

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