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Haberler Magazin 50 yaşındaki İnci Türkay kumsaldan ayrı havuzdan ayrı paylaştı! Son hali ağızları açık bıraktı! Sihirli Annem’in Bedüş’üydü...

50 yaşındaki İnci Türkay kumsaldan ayrı havuzdan ayrı paylaştı! Son hali ağızları açık bıraktı! Sihirli Annem’in Bedüş’üydü...

Şahap Sayılgan, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Zeynep Özkaya ve Nevra Serezli gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Bedüş karakteriyle hafızalara kazınan İnci Türkay, yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde 50 yaşında olan oyuncu, oğluyla tatil pozlarını sosyal medyada yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken son haline beğeni yağdı. Türkay için "Kim der 60 yaşında", "Yaş alıyor ama yaşlanmıyor" yorumları yapıldı. İşte İnci Türkay'ın son hali...

21.10.2022 18:47 - Son Güncelleme: 21.10.2022 18:47
50 yaşındaki İnci Türkay kumsaldan ayrı havuzdan ayrı paylaştı! Son hali ağızları açık bıraktı! Sihirli Annem’in Bedüş’üydü...

İnci Türkay, Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Betüş Peri' karakteriyle hafızalara kazındı.

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50 yaşındaki İnci Türkay kumsaldan ayrı havuzdan ayrı paylaştı! Son hali ağızları açık bıraktı! Sihirli Annem’in Bedüş’üydü...

Sevecen ve yardımsever halleriyle çocuk izleyicilerin gönlünde taht kuran İnci Türkay, yıllar sonra gündem oldu.

50 yaşındaki İnci Türkay kumsaldan ayrı havuzdan ayrı paylaştı! Son hali ağızları açık bıraktı! Sihirli Annem’in Bedüş’üydü...

Eski manken Atilla Saral ile mutlu bir evliliği olan ve yaşamını İngiltere'de sürdüren Türkay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

50 yaşındaki İnci Türkay kumshttps://itkv.tmgrup.com.tr/album/2022/10/21/50-yasindaki-inci-turkay-kumsaldan-ayri-havuzdan-ayri-paylasti-son-hali-agizlari-acik-birakti-sihirli-annemin-1666366959368.jpgaldan ayrı havuzdan ayrı paylaştı! Son hali ağızları açık bıraktı! Sihirli Annem’in Bedüş’üydü...

Şimdilerde 50 yaşında olan oyuncu, oğluyla tatil pozlarını sosyal medyada yayınladı.

50 yaşındaki İnci Türkay kumsaldan ayrı havuzdan ayrı paylaştı! Son hali ağızları açık bıraktı! Sihirli Annem’in Bedüş’üydü...

Türkay, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile İtalya'ya gitti ve tatilden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

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