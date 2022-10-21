50 yaşındaki İnci Türkay kumsaldan ayrı havuzdan ayrı paylaştı! Son hali ağızları açık bıraktı! Sihirli Annem’in Bedüş’üydü...
Şahap Sayılgan, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Zeynep Özkaya ve Nevra Serezli gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Bedüş karakteriyle hafızalara kazınan İnci Türkay, yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde 50 yaşında olan oyuncu, oğluyla tatil pozlarını sosyal medyada yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken son haline beğeni yağdı. Türkay için "Kim der 60 yaşında", "Yaş alıyor ama yaşlanmıyor" yorumları yapıldı. İşte İnci Türkay'ın son hali...
21.10.2022 18:47 - Son Güncelleme: 21.10.2022 18:47
Sevecen ve yardımsever halleriyle çocuk izleyicilerin gönlünde taht kuran İnci Türkay, yıllar sonra gündem oldu.