50 yaşındaki Hakan Altun’un babası bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer o da çok ünlüymüş! Sibel Can'ın romantik partneri...
Duyanlara Duymayanlara, Ağlamak Yok Yüreğim, Hani Bekleyecektin ve daha niceleriyle hafızalara kazınan Hakan Altun, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ebru Gündeş, Seray Sever, İclal Aydın ve Gonca Vuslateri gibi isimlerle yaşadığı aşklarla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı, şimdi ise babasıyla çok konuşuldu. Altun'un 4 yıl önce vefat eden merhum babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sibel Can'ın romantik partneri kimin oğluymuş...
28.06.2023 17:20 - Son Güncelleme: 28.06.2023 17:20
Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hakan Altun, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.