50 yaşındaki Hakan Altun sahnede kendi düğününü yaptı! Sibel Can’ın partnerinden seyircisine sürpriz! Evlilik açıklamasının ardından...

Ağlamak Yok Yüreğim, Aşk Bahçemsin, Hani Bekleyecektin, Duyanlara Duymayanlara ve daha nicesiyle hafızalara kazınan şarkıcı, 2021 yılından itibaren Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler başlıklı televizyon programını sunmaya başladı.