50 yaşındaki Hakan Altun sahnede kendi düğününü yaptı! Sibel Can’ın partnerinden seyircisine sürpriz! Evlilik açıklamasının ardından...
50 yaşındaki Hakan Altun sahnede kendi düğününü yaptı! Şimdilerde Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler programını sunan Hakan Altun, geçen günlerde evlilik açıklamasında bulunmuş ve dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Altun, son sahnesinde seyircisine büyük bir sürpriz yaptı. Sahnede kendi düğününü yapan ünlü şarkıcı, herkesi şoke etti. İşte detaylar...
31.10.2022 01:32 - Son Güncelleme: 31.10.2022 01:32
1998 yılında Hakan başlıklı ilk albümünü çıkaran Hakan Altun, çıkış şarkısı olan Hani Bekleyecektin ile üne kavuştu.
Ağlamak Yok Yüreğim, Aşk Bahçemsin, Hani Bekleyecektin, Duyanlara Duymayanlara ve daha nicesiyle hafızalara kazınan şarkıcı, 2021 yılından itibaren Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler başlıklı televizyon programını sunmaya başladı.