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Haberler Magazin 50 yaşındaki Hakan Altun sahnede kendi düğününü yaptı! Sibel Can’ın partnerinden seyircisine sürpriz! Evlilik açıklamasının ardından...

50 yaşındaki Hakan Altun sahnede kendi düğününü yaptı! Sibel Can’ın partnerinden seyircisine sürpriz! Evlilik açıklamasının ardından...

50 yaşındaki Hakan Altun sahnede kendi düğününü yaptı! Şimdilerde Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler programını sunan Hakan Altun, geçen günlerde evlilik açıklamasında bulunmuş ve dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Altun, son sahnesinde seyircisine büyük bir sürpriz yaptı. Sahnede kendi düğününü yapan ünlü şarkıcı, herkesi şoke etti. İşte detaylar...

31.10.2022 01:32 - Son Güncelleme: 31.10.2022 01:32
50 yaşındaki Hakan Altun sahnede kendi düğününü yaptı! Sibel Can’ın partnerinden seyircisine sürpriz! Evlilik açıklamasının ardından...

1998 yılında Hakan başlıklı ilk albümünü çıkaran Hakan Altun, çıkış şarkısı olan Hani Bekleyecektin ile üne kavuştu.

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50 yaşındaki Hakan Altun sahnede kendi düğününü yaptı! Sibel Can’ın partnerinden seyircisine sürpriz! Evlilik açıklamasının ardından...

Ağlamak Yok Yüreğim, Aşk Bahçemsin, Hani Bekleyecektin, Duyanlara Duymayanlara ve daha nicesiyle hafızalara kazınan şarkıcı, 2021 yılından itibaren Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler başlıklı televizyon programını sunmaya başladı.

50 yaşındaki Hakan Altun sahnede kendi düğününü yaptı! Sibel Can’ın partnerinden seyircisine sürpriz! Evlilik açıklamasının ardından...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Altun; Seray Sever, İclal Aydın, Gonce Vuslateri, Ebru Gündeş gibi isimlerle aşk yaşadı.

50 yaşındaki Hakan Altun sahnede kendi düğününü yaptı! Sibel Can’ın partnerinden seyircisine sürpriz! Evlilik açıklamasının ardından...

Attığı her adımla adından söz ettiren şarkıcı, geçen günlerde ise evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.

50 yaşındaki Hakan Altun sahnede kendi düğününü yaptı! Sibel Can’ın partnerinden seyircisine sürpriz! Evlilik açıklamasının ardından...

Altun, geçen günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı ve konser öncesi özel yaşantısı ve meslek hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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