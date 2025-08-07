50 yaş üstüne kilo verdiren formül! 61'lik Hülya Avşar'ın pul biberli 2 ayda 9 kilo yakan diyeti

Tatlı krizlerini azaltır:

Pul biber kan şekerini dengeler. Bu da ani şeker düşüşlerini ve tatlı krizlerini önler. Böylece sağlıksız atıştırmalıkların önüne geçilir.

Daha kolay tuvalete çıkmanızı sağlar:

Bağırsakları uyararak sindirimi hızlandırır. Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlarda pul biber kullanımı ile düzenli dışkılama sağlanabilir, bu da vücutta ödem ve şişkinliği azaltır.