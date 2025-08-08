PODCAST CANLI YAYIN

50 yaş diyeti! 61'lik Hülya Avşar'ın 2 ayda 9 kiloyu bu formülle verdi

2014 yılında uyguladığı diyetle 2 ayda tam 9 kilo veren Hülya Avşar'ın o dönemde büyük ses getiren beslenme programı yeniden gündemde.

Hülya Avşar'ın 2014 yılında 62 kilodan 53 kiloya düşmesini sağlayan diyet programı bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. O dönemde bir gazete röportajında paylaşılan ve ünlü sanatçıyı iki ayda 36 bedene düşüren o özel liste, tekrar gün yüzüne çıktı.

PUL BİBER DETAYI DİKKAT ÇEKTİ! METABOLİZMASINI BÖYLE HIZLANDIRDI

Hülya Avşar'ın 2014 yılında uyguladığı ve 2 ayda 9 kilo verdiği diyet programında pul biberin özel bir yeri olduğu ortaya çıktı. Diyet listesindeki notlara göre, metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle bilinen kırmızı pul biber, yemeklerle birlikte düzenli olarak tüketildi.

Ancak bu öneri, yalnızca mide ve bağırsak sorunu olmayanlar için geçerliydi. Avşar'ın bu detayı uygulayarak kilo verme sürecini desteklediği belirtiliyor.

PUL BİBERLE KİLO VERMENİN 5 SOMUT FAYDASI

Günde 50 kalori fazladan yakmanızı sağlar:
Pul biberdeki kapsaisin, vücut sıcaklığını artırarak termojenez sürecini başlatır. Bu da dinlenme halinde bile kalori yakımını hızlandırır. Yapılan araştırmalara göre, her öğünde pul biber kullanan kişiler günlük ortalama 50 kalori fazladan yakabiliyor.

Karın yağlarını azaltmaya yardımcı olur:
Kapsaisin, özellikle göbek bölgesindeki inatçı yağların parçalanmasını kolaylaştırır. Düzenli olarak tüketildiğinde bel çevresinde incelme sağladığı gözlemlenmiştir.

İştahı bastırır, daha az yemenizi sağlar:
Pul biberli yemeklerden sonra tokluk hissi daha uzun sürer. Araştırmalar, acılı yemek yiyen kişilerin sonraki öğünlerde ortalama 150 kalori daha az tükettiğini göstermiştir.

Tatlı krizlerini azaltır:
Pul biber kan şekerini dengeler. Bu da ani şeker düşüşlerini ve tatlı krizlerini önler. Böylece sağlıksız atıştırmalıkların önüne geçilir.

Daha kolay tuvalete çıkmanızı sağlar:
Bağırsakları uyararak sindirimi hızlandırır. Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlarda pul biber kullanımı ile düzenli dışkılama sağlanabilir, bu da vücutta ödem ve şişkinliği azaltır.

🍽️ HÜLYA AVŞAR'IN 2 AYDA 9 KİLO VERDİĞİ DİYET LİSTESİ

🌅 Sabah

  • 2 dilim taze kaşar peyniri

  • 1 dilim tam buğday ekmeği

  • Haftada 1 gün: Yarım avokado + 1 tatlı kaşığı bal

🍑 Ara Öğün

  • 4-5 adet kuru veya taze kayısı

🍗 Öğle

  • Seçenek 1: 1 parça ızgara kırmızı et + sınırsız yeşil salata

  • Seçenek 2: 1 tavuk butu + yeşil salata

  • Haftada yalnızca 2 gün: 1 tabak kepekli az yağlı makarna + salata

🍌 Ara Öğün

  • 5 adet kayısı + 3 ceviz

  • Alternatif: 1 muz + 4 badem

🐟 Akşam

  • Seçenek 1: 350 gram ızgara balık + salata

  • Seçenek 2: Tavuk göğsü + salata

  • Seçenek 3: 2 enginar + 1 dilim ekmek + 1 kase yoğurt + salata

  • Seçenek 4: 2 kereviz + 1 dilim ekmek + 1 kase yoğurt + salata

  • Seçenek 5: Zeytinyağlı sebze yemeği (1 çorba kaşığı yağ ile) + yoğurt + 1 dilim ekmek + salata

🌙 Gece (yatmadan en az 2 saat önce)

  • 1 nar ya da 1 muz veya 1 dilim ananas

📌 DİYETİN ETKİLİ OLMASI İÇİN UYMANIZ GEREKEN KURALLAR

  • Her öğünden önce yarım litre ılık su için.

  • Su tüketimi günlük en az 2.5 litre olmalı. Soğuk yerine sıcak tercih edin.

  • Her gün en az 1 saat yürüyüş veya yüzme gibi egzersiz yapılmalı.

  • Tatlı isteği oluşursa 1 adet kuru kayısı tüketilebilir. Bu durumda ertesi günkü kayısı sayısından düşülmeli.

  • Yemekten sonra en az 2 saat geçmeden uyumak yasak.

  • Şekerli ve gazlı içecekler tamamen yasak.

  • Hazır bitki çayları yerine taze demlenmiş olanlar tercih edilmeli.

  • Yağ, tuz ve un mümkün olduğunca azaltılmalı.

  • Balık yenilecekse tercihen somon önerilir.

  • Metabolizmayı hızlandırmak için pul biber serbest (mide rahatsızlığı olmayanlar için).

  • Her gün tartıya çıkmak ve yeni kıyafet almak yasaklar arasında.

  • Günde 7 saat düzenli uyku önerilir.

