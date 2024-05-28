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50 TL'nin üzerindeki Fatma Aliye Topuz'un torunu ünlü oyuncu çıktı! Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı Münir Özkul ile bir dönem evli kalmış...

50 TL'lik banknotun üzerindeki Fatma Aliye'nin torunu ünlü oyuncu çıktı. Hatta Türk edebiyatının önemli isimlerinden Fatma Aliye Hanım'ın torunu, Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı Münir Özkul ile bir dönem evli kalmış. İşte 50 TL'lik banknotun arkasında yer alan Fatma Aliye Hanım'ın torunu...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 01:34 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 01:37
50 TL’nin üzerindeki Fatma Aliye Topuz’un torunu ünlü oyuncu çıktı! Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hoca’sı Münir Özkul ile bir dönem evli kalmış... 1

Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz'un portresi, 2009'dan bu yana elli liralık banknotların arka yüzünde yer alıyor.

50 TL’nin üzerindeki Fatma Aliye Topuz’un torunu ünlü oyuncu çıktı! Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hoca’sı Münir Özkul ile bir dönem evli kalmış... 2

Neredeyse her gün gördüğümüz 50 TL'lik banknotların üzerinde fotoğrafı olan Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz, ünlü oyuncunun anneannesi çıktı.

50 TL’nin üzerindeki Fatma Aliye Topuz’un torunu ünlü oyuncu çıktı! Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hoca’sı Münir Özkul ile bir dönem evli kalmış... 3

Hatta o isim bir dönem Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı Münir Özkul ile bir dönem evli kalmış...

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