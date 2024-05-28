50 TL'nin üzerindeki Fatma Aliye Topuz'un torunu ünlü oyuncu çıktı! Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı Münir Özkul ile bir dönem evli kalmış...

Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz'un portresi, 2009'dan bu yana elli liralık banknotların arka yüzünde yer alıyor.

Neredeyse her gün gördüğümüz 50 TL'lik banknotların üzerinde fotoğrafı olan Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz, ünlü oyuncunun anneannesi çıktı.

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Hatta o isim bir dönem Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı Münir Özkul ile bir dönem evli kalmış...