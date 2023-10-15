PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

5 yıllık ilişkide mutsuz son! 37 yaşındaki Burcu Binici acı gerçeği itiraf etti: Sevgilimi annesi başkasıyla evlendirdi

5 yıllık ilişkide mutsuz son! Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Burcu Binici, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 5 yıllık ilişkisi hakkında konuşan ünlü oyuncunun itirafı ve yaşadıkları herkesi şaşkına çevirdi. İşte "Annesi sevgilimi başkasıyla evlendirdi" diyen Burcu Binici'nin o açıklaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 13:33 Güncelleme 15 Ekim 2023, 13:39
5 yıllık ilişkide mutsuz son! 37 yaşındaki Burcu Binici acı gerçeği itiraf etti: Sevgilimi annesi başkasıyla evlendirdi 1

5 yıllık ilişkide mutsuz son! Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Burcu Binici, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

5 yıllık ilişkide mutsuz son! 37 yaşındaki Burcu Binici acı gerçeği itiraf etti: Sevgilimi annesi başkasıyla evlendirdi 2

Ünlü oyuncu, bu kez konuk olduğu bir programda anlattıklarıyla gündem oldu. Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Binici, yıllar önce başından geçen bir olayı anlattı.

5 yıllık ilişkide mutsuz son! 37 yaşındaki Burcu Binici acı gerçeği itiraf etti: Sevgilimi annesi başkasıyla evlendirdi 3

Sözlerine, "Uzun bir ilişkim vardı, beş seneye yakın" diyerek başlayan güzel oyuncu, şöyle devam etti: "Annesi bir gün bana 'Kızım ne iş yapıyorsun' dedi, bu arada da beni ekranda deli gibi izliyorlar.

SON DAKİKA