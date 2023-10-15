5 yıllık ilişkide mutsuz son! 37 yaşındaki Burcu Binici acı gerçeği itiraf etti: Sevgilimi annesi başkasıyla evlendirdi

5 yıllık ilişkide mutsuz son! Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Burcu Binici , hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, bu kez konuk olduğu bir programda anlattıklarıyla gündem oldu. Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Binici, yıllar önce başından geçen bir olayı anlattı.

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Sözlerine, "Uzun bir ilişkim vardı, beş seneye yakın" diyerek başlayan güzel oyuncu, şöyle devam etti: "Annesi bir gün bana 'Kızım ne iş yapıyorsun' dedi, bu arada da beni ekranda deli gibi izliyorlar.