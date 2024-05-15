5 yıllık evlilik! Taş Kağıt Makas'ın Harun’u Ozan Güven’in oğlunun annesi bakın kim çıktı! Meğer eski eşiyle aynı dizide...

Ekin Koç, Hande Ataizi, Serra Arıtürk gibi isimlerin yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisinde Harun karakterini canlandıran Ozan Güven'in hayatı merak edildi. 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen ve tam adı Ozan Muharrem Güven olan oyuncunun özellikle özel hayatı araştırıldı. Bir çocuk babası Güven'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Güven ile eski eşinin bir dönem aynı dizide çalıştığı ortaya çıktı. Bakın Ozan Güven'in 5 yıl evli kaldığı eski eşi kimmiş...
Avukat Harun Yakar karakterini canlandırdığı Taş Kağıt Makas dizisinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ozan Güven'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
OZAN GÜVEN KİMDİR?
19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Ozan Muharrem Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.
İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi televizyon dizilerinde rol aldı. G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı.