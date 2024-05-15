5 yıllık evlilik! Taş Kağıt Makas'ın Harun’u Ozan Güven’in oğlunun annesi bakın kim çıktı! Meğer eski eşiyle aynı dizide...

Ekin Koç, Hande Ataizi, Serra Arıtürk gibi isimlerin yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisinde Harun karakterini canlandıran Ozan Güven'in hayatı merak edildi. 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen ve tam adı Ozan Muharrem Güven olan oyuncunun özellikle özel hayatı araştırıldı. Bir çocuk babası Güven'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Güven ile eski eşinin bir dönem aynı dizide çalıştığı ortaya çıktı. Bakın Ozan Güven'in 5 yıl evli kaldığı eski eşi kimmiş...