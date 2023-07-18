5 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Pelin Sönmez tek celsede boşandı! Akasya Durağı’nın Dilek’i son haliyle şaşkına çevirdi...
5 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Akasya Durağı'nda Osman Aga'nın kızı Dilek rolüyle izleyici karşısına çıkan ve bu karakterle hafızalara kazınan Pelin Sönmez'den kötü haber geldi. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Sönmez, 2018 yılında evlendiği eşi Cem Candar'dan tek celsede boşandı. Boşanma haberiyle gündeme gelen 35 yaşındaki oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte haberin detaylar...
18.07.2023 11:26 - Son Güncelleme: 18.07.2023 11:26
Akasya Durağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Sönmez, 2018 yılında Cem Candar ile dünyaevine girdi.
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Sönmez'den kötü haber geldi. Gözlerden uzak bir hayat süren Pelin Sönmez ile Cem Candar'ın boşandığı ortaya çıktı.