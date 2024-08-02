SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

5 yıllık evlilik! Password’un yıldızı Şebnem Bozoklu’nun “Yıllarım ona hayran olarak geçti” dediği eşi bakın kim çıktı!

Enis Arıkan ile birlikte yer aldığı Password programının sunuculuğunu üstlenen Şebnem Bozoklu'nun hayatı merak edildi. Bozoklu'nun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Şebnem Bozoklu evli mi?", "Şebnem Bozoklu'nun eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Bakın Şebnem Bozoklu 5 yıl önce kiminle evlenmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 15:54 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 15:54
5 yıllık evlilik! Password’un yıldızı Şebnem Bozoklu’nun Yıllarım ona hayran olarak geçti dediği eşi bakın kim çıktı! 1

Enis Arıkan ile birlikte yer aldığı Password programının sunuculuğunu üstlenen Şebnem Bozoklu'nun hayatı merak edildi.

5 yıllık evlilik! Password’un yıldızı Şebnem Bozoklu’nun Yıllarım ona hayran olarak geçti dediği eşi bakın kim çıktı! 2

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?
1996'da Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu.

2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'ne başlayan Bozoklu, 2017'de 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri, Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü aldı.

5 yıllık evlilik! Password’un yıldızı Şebnem Bozoklu’nun Yıllarım ona hayran olarak geçti dediği eşi bakın kim çıktı! 3

EŞİ BAKIN KİM!
Şimdilerde Password programının sunuculuğunu üstlenen Şebnem Bozoklu'nun aşk hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Şebnem Bozoklu evli mi?", "Şebnem Bozoklu'nun eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.

SON DAKİKA