5 yıllık evlilik! Password’un yıldızı Şebnem Bozoklu’nun “Yıllarım ona hayran olarak geçti” dediği eşi bakın kim çıktı!

Enis Arıkan ile birlikte yer aldığı Password programının sunuculuğunu üstlenen Şebnem Bozoklu'nun hayatı merak edildi. Bozoklu'nun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Şebnem Bozoklu evli mi?", "Şebnem Bozoklu'nun eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Bakın Şebnem Bozoklu 5 yıl önce kiminle evlenmiş...
Enis Arıkan ile birlikte yer aldığı Password programının sunuculuğunu üstlenen Şebnem Bozoklu'nun hayatı merak edildi.
ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?
1996'da Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu.
2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'ne başlayan Bozoklu, 2017'de 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri, Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü aldı.
EŞİ BAKIN KİM!
Şimdilerde Password programının sunuculuğunu üstlenen Şebnem Bozoklu'nun aşk hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Şebnem Bozoklu evli mi?", "Şebnem Bozoklu'nun eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.