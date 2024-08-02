5 yıllık evlilik! Password’un yıldızı Şebnem Bozoklu’nun “Yıllarım ona hayran olarak geçti” dediği eşi bakın kim çıktı!

Enis Arıkan ile birlikte yer aldığı Password programının sunuculuğunu üstlenen Şebnem Bozoklu'nun hayatı merak edildi. Bozoklu'nun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Şebnem Bozoklu evli mi?", "Şebnem Bozoklu'nun eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Bakın Şebnem Bozoklu 5 yıl önce kiminle evlenmiş...