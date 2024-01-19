5 yıllık evlilik! İsmail Hacıoğlu’nun ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Aynı dizide bile oynamışlar! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

'Ayla', 'Bir İstanbul Masalı', 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' ve daha nicesinde rol alan İsmail Hacıoğlu, son olarak "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde başrolü üstlendi. Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatının anlatıldığı filmde Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. 2016-2020 yılları arasında evli kaldığı kızının annesi Duygu Kumarki ile barışan Hacıoğlu'nun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun bir dönem Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın eski eşi hangi ünlü oyuncuymuş...