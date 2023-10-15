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5 yıllık evlilik boşanmanın eşiğinden döndü! Hakan Baş ile Bensu Soral isyan etti: Bu tip söylentilerin neden çıktığını bilmiyoruz

Hakan Baş ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral, geçtiğimiz yıllarda evliliğinde yaşadığı krizle sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, önceki gün Edis konserine gitti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, evlilikleri hakkında çıkan söylentilere isyan etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 10:33 Güncelleme 15 Ekim 2023, 10:41
5 yıllık evlilik boşanmanın eşiğinden döndü! Hakan Baş ile Bensu Soral isyan etti: Bu tip söylentilerin neden çıktığını bilmiyoruz 1

Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, 2018 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

5 yıllık evlilik boşanmanın eşiğinden döndü! Hakan Baş ile Bensu Soral isyan etti: Bu tip söylentilerin neden çıktığını bilmiyoruz 2

Ancak ikili, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşadı..2021'de bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

5 yıllık evlilik boşanmanın eşiğinden döndü! Hakan Baş ile Bensu Soral isyan etti: Bu tip söylentilerin neden çıktığını bilmiyoruz 3

Hakan Baş, sözlerine şöyle devam etti: "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru.

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