5 yıllık evlilik boşanmanın eşiğinden döndü! Hakan Baş ile Bensu Soral isyan etti: Bu tip söylentilerin neden çıktığını bilmiyoruz

Ancak ikili, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşadı..2021'de bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş , "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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Hakan Baş, sözlerine şöyle devam etti: "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru.