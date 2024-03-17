5 yıllık eşiyle aynı dizide! Kardeşlerim’in Süreyya’sı Şeyma Korkmaz itirafları peş peşe sıraladı! “Karavanına çöküyorum...”

ATV ekranlarının sevilen dizisi ' Kardeşlerim 'de rol alan Şeyma Korkmaz , hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan Korkmaz, kamera arkasını ve ev yaşantısını anlattı. Samimi itiraflarda bulunan Korkmaz'ın "Eşimle karşılaştığımız zaman onun karavanına çöküyorum" sözleri dikkat çekti. İşte o röportaj...

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Kardeşlerim dizisinde 'Süsen'in annesi 'Süreyya'yı canlandırıyorsunuz. Nasıl bir deneyim oldu sizin için?

İlk projemde uzun süre anneyi oynamıştım ama 'Kardeşlerim'de olduğumdan büyük birini oynuyorum ve ergen bir kız çocuğuna sahibim, 17-18 yaşında kızı olan bir kadın Süreyya, bu yüzden farklı ve heyecanlı bir deneyim oldu.