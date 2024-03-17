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5 yıllık eşiyle aynı dizide! Kardeşlerim’in Süreyya’sı Şeyma Korkmaz itirafları peş peşe sıraladı! “Karavanına çöküyorum...”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de Süreyya karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. 5 yıldır evli olduğu eşiyle aynı dizide rol alan oyuncu, kamera arkasını ve ev yaşantısını anlattı. Samimi itiraflarda bulunan Korkmaz'ın "Eşimle karşılaştığımız zaman onun karavanına çöküyorum" sözleri dikkat çekti. İşte o röportaj...

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 09:48 Güncelleme 17 Mart 2024, 10:17
5 yıllık eşiyle aynı dizide! Kardeşlerim’in Süreyya’sı Şeyma Korkmaz itirafları peş peşe sıraladı! “Karavanına çöküyorum...” 1

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de rol alan Şeyma Korkmaz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

5 yıllık eşiyle aynı dizide! Kardeşlerim’in Süreyya’sı Şeyma Korkmaz itirafları peş peşe sıraladı! “Karavanına çöküyorum...” 2

Sabah'a konuşan Korkmaz, kamera arkasını ve ev yaşantısını anlattı. Samimi itiraflarda bulunan Korkmaz'ın "Eşimle karşılaştığımız zaman onun karavanına çöküyorum" sözleri dikkat çekti. İşte o röportaj...

5 yıllık eşiyle aynı dizide! Kardeşlerim’in Süreyya’sı Şeyma Korkmaz itirafları peş peşe sıraladı! “Karavanına çöküyorum...” 3

Kardeşlerim dizisinde 'Süsen'in annesi 'Süreyya'yı canlandırıyorsunuz. Nasıl bir deneyim oldu sizin için?

İlk projemde uzun süre anneyi oynamıştım ama 'Kardeşlerim'de olduğumdan büyük birini oynuyorum ve ergen bir kız çocuğuna sahibim, 17-18 yaşında kızı olan bir kadın Süreyya, bu yüzden farklı ve heyecanlı bir deneyim oldu.

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