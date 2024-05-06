5 yıllık aşkta mutlu son! Tolga Sarıtaş’tan samimi açıklamalar! Zeynep Mayruk ile düğün tarihi belli oldu!

Güneşin Kızları, Söz, Baba, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok dizide rol alan Tolga Sarıtaş, geçen aylarda evlilik kararı aldığını açıklamış ve 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk'la şubat ayında nişanlanmıştı. Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu. Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Sarıtaş, düğüne dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...