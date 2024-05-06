5 yıllık aşkta mutlu son! Tolga Sarıtaş’tan samimi açıklamalar! Zeynep Mayruk ile düğün tarihi belli oldu!

Güneşin Kızları, Söz, Baba, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok dizide rol alan Tolga Sarıtaş, geçen aylarda evlilik kararı aldığını açıklamış ve 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk'la şubat ayında nişanlanmıştı. Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu. Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Sarıtaş, düğüne dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Güneşin Kızları, Söz, Baba, Muhteşem Yüzyıl, Arıza gibi yapımlarda rol alan Tolga Sarıtaş cephesinde geçen aylarda flaş bir gelişme yaşandı.
Sarıtaş'ın 5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlilik kararı aldığı öğrenildi. Ünlü çift, geçen şubat ayında ise nişanlandı.
Aile arasında gerçekleşen bir törenle yüzük takan ünlü çiftin nişanından kareler ise sosyal medyayı salladı.