5 yıllık aşkıyla 8 gün önce evlenmişti! Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Nurgül Yeşilçay...
Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Bennu Yıldırımlar ve Nurgül Yeşilçay'ın kadrosunda yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Ziya karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı merak konusu oldu. Geçen hafta 5 yıllık sevgiliyle evlenen Selim Bayraktar'ın özellikle eşi merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Selim Bayraktar kiminle evlendi?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bayraktar'ın kendisi gibi oyuncu olan eşinin ki olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Selim Bayraktar'ın eşi kimmiş...
09.05.2023 00:42 - Son Güncelleme: 09.05.2023 00:42
Veda Mektubu dizisinde Nurgül Yeşilçay ve Bennu Yıldırımlar ile partner olan Selim Bayraktar'ın hayatı merak konusu oldu.
Selim Bayraktar'ın ünlü oyuncu ile nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.