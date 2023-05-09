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Haberler Magazin 5 yıllık aşkıyla 8 gün önce evlenmişti! Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Nurgül Yeşilçay...

5 yıllık aşkıyla 8 gün önce evlenmişti! Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Nurgül Yeşilçay...

Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Bennu Yıldırımlar ve Nurgül Yeşilçay'ın kadrosunda yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Ziya karakterini canlandıran Selim Bayraktar'ın hayatı merak konusu oldu. Geçen hafta 5 yıllık sevgiliyle evlenen Selim Bayraktar'ın özellikle eşi merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Selim Bayraktar kiminle evlendi?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bayraktar'ın kendisi gibi oyuncu olan eşinin ki olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Selim Bayraktar'ın eşi kimmiş...

takvim.com.tr
09.05.2023 00:42 - Son Güncelleme: 09.05.2023 00:42
5 yıllık aşkıyla 8 gün önce evlenmişti! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Nurgül Yeşilçay...

Veda Mektubu dizisinde Nurgül Yeşilçay ve Bennu Yıldırımlar ile partner olan Selim Bayraktar'ın hayatı merak konusu oldu.

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5 yıllık aşkıyla 8 gün önce evlenmişti! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Nurgül Yeşilçay...

Geçen hafta 5 yıllık sevgiliyle evlenen Selim Bayraktar'ın özellikle eşi merak edildi.

5 yıllık aşkıyla 8 gün önce evlenmişti! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Nurgül Yeşilçay...

Selim Bayraktar'ın ünlü oyuncu ile nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

5 yıllık aşkıyla 8 gün önce evlenmişti! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Nurgül Yeşilçay...

İşte Selim Bayraktar başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

5 yıllık aşkıyla 8 gün önce evlenmişti! Veda Mektubu’nun Ziya’sı Selim Bayraktar’ın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Nurgül Yeşilçay...

EBRU ÖZKAN

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