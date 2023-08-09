5 yıllık aşıklar ön balayında! Meriç Aral ile Serkan Keskin düğün öncesi tatilde yakalandı! Kameraları gören Serkan Keskin bakın ne yaptı

Oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan Keskin, yaklaşık 5 yıl önce aşk yaşamaya başladı. İlişkilerine tam gaz devam eden ikili, evlilik kararı alarak hayranlarını sevindirdi. Serkan Keskin'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Aral, sevgilisiyle tatilde görüntülendi. Çiftin romantik tatili kısa sürede gündem oldu. İşte Meriç Aral ile Serkan Keskin'im tatilden görüntüleri...