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5 yıllık aşıklar ön balayında! Meriç Aral ile Serkan Keskin düğün öncesi tatilde yakalandı! Kameraları gören Serkan Keskin bakın ne yaptı

Oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan Keskin, yaklaşık 5 yıl önce aşk yaşamaya başladı. İlişkilerine tam gaz devam eden ikili, evlilik kararı alarak hayranlarını sevindirdi. Serkan Keskin'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Aral, sevgilisiyle tatilde görüntülendi. Çiftin romantik tatili kısa sürede gündem oldu. İşte Meriç Aral ile Serkan Keskin'im tatilden görüntüleri...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 13:02 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 13:14
5 yıllık aşıklar ön balayında! Meriç Aral ile Serkan Keskin düğün öncesi tatilde yakalandı! Kameraları gören Serkan Keskin bakın ne yaptı 1

5 yıldır aşk yaşadığı Serkan Keskin'in sahneye çıktığı 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' oyununun geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşen galasına katılan Meriç Aral, parmağındaki alyans yüzükle dikkat çekmişti.

5 yıllık aşıklar ön balayında! Meriç Aral ile Serkan Keskin düğün öncesi tatilde yakalandı! Kameraları gören Serkan Keskin bakın ne yaptı 2

Basın mensupların sorularını yanıtlayan Aral, "Evet, olacak inşallah bir şeyler. Bir düğün habercisi olabilir" diyerek gülmüştü.

5 yıllık aşıklar ön balayında! Meriç Aral ile Serkan Keskin düğün öncesi tatilde yakalandı! Kameraları gören Serkan Keskin bakın ne yaptı 3

Evlilik için gün sayan oyuncu çift, önceki gün Marmaris Bozburun'da objektiflere yansıdı.

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