5 yılı devirdiler! Seray Sever 10 yaş küçük eşiyle aşka geldi! “Seni sonsuz seviyorum” İkizlerinin babasıyla sarmaş dolaş pozları...
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile 5'inci evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu. Eşi ile sarmaş dolaş pozlarını Instagram hesabında yayınlayan iki çocuk annesi Sever, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. Sever, "Öbür yarım" dediği biricik eşiyle adeta sosyal medyayı salladı. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...
21.04.2023 11:59 - Son Güncelleme: 21.04.2023 12:16
Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine giren Seray Sever, geçen sene ikiz kızları Alya ve Sofia'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Seray Sever, sosyal medya paylaşımlarında ikiz kızlarına sık sık yer evrdi.
Ünlü sunucu, bu kez kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile 5'inci evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu.