5 yıldır birlikteler! Serkan Keskin’in evlilik kararı aldığı sevgilisi bakın kim! Meğer Sandık Kokusu’nun ünlü oyuncusuyla...

Leyla ile Mecnun, Masum, Dudullu Postası gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Serkan Keskin'in hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun 5 yıldır birlikte olduğu ve evlilik kararı aldığı sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Ünlü oyuncunun sevgilisi Sandık Kokusu'nun yıldızı çıktı. Bakın Serkan Keskin'in sevgilisi hangi ünlü oyuncuymuş...