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5 yıldır birlikteler! Serkan Keskin’in evlilik kararı aldığı sevgilisi bakın kim! Meğer Sandık Kokusu’nun ünlü oyuncusuyla...

Leyla ile Mecnun, Masum, Dudullu Postası gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Serkan Keskin'in hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun 5 yıldır birlikte olduğu ve evlilik kararı aldığı sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Ünlü oyuncunun sevgilisi Sandık Kokusu'nun yıldızı çıktı. Bakın Serkan Keskin'in sevgilisi hangi ünlü oyuncuymuş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 15:44 Güncelleme 13 Mart 2024, 15:44
5 yıldır birlikteler! Serkan Keskin’in evlilik kararı aldığı sevgilisi bakın kim! Meğer Sandık Kokusu’nun ünlü oyuncusuyla... 1

Birçok yapımda rol alan Serkan Keskin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

5 yıldır birlikteler! Serkan Keskin’in evlilik kararı aldığı sevgilisi bakın kim! Meğer Sandık Kokusu’nun ünlü oyuncusuyla... 2

Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncunun 5 yıldır birlikte olduğu ve evlilik kararı aldığı sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı.

5 yıldır birlikteler! Serkan Keskin’in evlilik kararı aldığı sevgilisi bakın kim! Meğer Sandık Kokusu’nun ünlü oyuncusuyla... 3

Ünlü oyuncunun sevgilisi Sandık Kokusu'nun yıldızı çıktı.

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