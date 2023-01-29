5 yıl önce Sinan Güleryüz ile evlenmişti! Özge Özder’den itiraflar peş peşe geldi! “Hep güzel bir ailem olsun istiyordum ama...”
Müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Özge Özder, 2021'de kızı Luna'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Haziran Gecesi, Sadakatsiz, Gecenin Ucunda, Dudaktan Kalbe gibi dizilerde rol alan oyuncu hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Özder, kısa sürede gündem oldu. İşte Özge Özder'in o açıklamaları...
29.01.2023 23:00 - Son Güncelleme: 29.01.2023 23:00
Özge Özder, 2018 senesin de müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturdu. Çift, 2021'de de kızları Luna'yı kucağına aldı.
Haziran Gecesi, Sadakatsiz, Gecenin Ucunda, Dudaktan Kalbe gibi dizilerde rol alan oyuncu hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.