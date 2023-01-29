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Haberler Magazin 5 yıl önce Sinan Güleryüz ile evlenmişti! Özge Özder’den itiraflar peş peşe geldi! “Hep güzel bir ailem olsun istiyordum ama...”

5 yıl önce Sinan Güleryüz ile evlenmişti! Özge Özder’den itiraflar peş peşe geldi! “Hep güzel bir ailem olsun istiyordum ama...”

Müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Özge Özder, 2021'de kızı Luna'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Haziran Gecesi, Sadakatsiz, Gecenin Ucunda, Dudaktan Kalbe gibi dizilerde rol alan oyuncu hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Özder, kısa sürede gündem oldu. İşte Özge Özder'in o açıklamaları...

takvim.com.tr
29.01.2023 23:00 - Son Güncelleme: 29.01.2023 23:00
5 yıl önce Sinan Güleryüz ile evlenmişti! Özge Özder’den itiraflar peş peşe geldi! “Hep güzel bir ailem olsun istiyordum ama...”

Özge Özder, 2018 senesin de müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturdu. Çift, 2021'de de kızları Luna'yı kucağına aldı.

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5 yıl önce Sinan Güleryüz ile evlenmişti! Özge Özder’den itiraflar peş peşe geldi! “Hep güzel bir ailem olsun istiyordum ama...”

Haziran Gecesi, Sadakatsiz, Gecenin Ucunda, Dudaktan Kalbe gibi dizilerde rol alan oyuncu hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

5 yıl önce Sinan Güleryüz ile evlenmişti! Özge Özder’den itiraflar peş peşe geldi! “Hep güzel bir ailem olsun istiyordum ama...”

Ünlü oyuncu, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; Özder, eşi Güleryüz ile aralarında 7 yaş fark hakkında konuştu.

5 yıl önce Sinan Güleryüz ile evlenmişti! Özge Özder’den itiraflar peş peşe geldi! “Hep güzel bir ailem olsun istiyordum ama...”

Özder, o dönem yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sinan'la aramızdaki yaş farkı beni rahatsız etmiyor. Tanışıp çok iyi anlaştık. Benimde yaşını sormak 2 hafta sonra aklıma geldi.

5 yıl önce Sinan Güleryüz ile evlenmişti! Özge Özder’den itiraflar peş peşe geldi! “Hep güzel bir ailem olsun istiyordum ama...”

Sinan da kendisini birkaç yaş büyük göstermişti. Ancak tabii ki aramızdaki yaş farkını biliyordum. Biz yaş farkı dışarıdan çok belli olan bir çift değiliz. 1,5 sene basın da durumu anlamadı.

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