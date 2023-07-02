5 yıl önce İbrahim Kutluay’dan boşanan Demet Şener’den bomba itiraf! Gözler sevgilisi Tolga Arman'a çevrildi! 46'lık Demet meğer...
1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Demet Şener, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 13 yıl aynı yastığa baş koyan Şener'in bu evlilikten Ömer Kutluay ile İrem Kutluay adında iki evladı oldu. 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de boşanan Demet Şener, sonrasında gönlünü Tolga Arman'a kaptırdı. Şener'in aşk hayatına dair yaptığı itiraf ise gündeme bomba gibi düştü. Tescilli güzelin açıklamasının ardından gözler sevgilisine çevrildi. İşte detaylar...
02.07.2023 10:49 - Son Güncelleme: 02.07.2023 10:49
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener'in Ömer Kutluay ile İrem Kutluay adında iki evladı oldu.
Katıldığı bir televizyon programında sevgilisi Tolga Arman'ı yere göğe sığdıramayan Şener, iş insanının hayatında tanıdığı en kaliteli insan olduğunu ifade etti.