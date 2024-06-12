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5 yıl önce boşanan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı kızları Melisa’nın özel gününde bir araya geldi! Şeyma’dan paylaşım gecikmedi

2017-2018 yılları arasında evli kalan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, kızları Melisa Ilıcalı'nın mezuniyet töreninde bir araya geldi. Eski eşi ile kamera karşısına geçen Şeyma Subaşı, o fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü ismin paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımları...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 16:04 Güncelleme 12 Haziran 2024, 16:04
5 yıl önce boşanan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı kızları Melisa’nın özel gününde bir araya geldi! Şeyma’dan paylaşım gecikmedi 1

2017-2018 yılları arasında evli kalan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, boşandıktan sonra bambaşka hayatlar yaşadı.

5 yıl önce boşanan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı kızları Melisa’nın özel gününde bir araya geldi! Şeyma’dan paylaşım gecikmedi 2

Şeyma Subaşı, Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle dünyaevine girdiği Mohammed Alsaloussi ile 5 ay evli kalırken Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

5 yıl önce boşanan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı kızları Melisa’nın özel gününde bir araya geldi! Şeyma’dan paylaşım gecikmedi 3

Ayça Çağla Altunkaya ile mutlu bir birliktelik sürdüren Ilıcalı, kızı Melisa'nın mezuniyetinde eski eşi Şeyma Subaşı ile bir araya geldi.

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