5 yıl önce boşanan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı kızları Melisa’nın özel gününde bir araya geldi! Şeyma’dan paylaşım gecikmedi

2017-2018 yılları arasında evli kalan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, kızları Melisa Ilıcalı'nın mezuniyet töreninde bir araya geldi. Eski eşi ile kamera karşısına geçen Şeyma Subaşı, o fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü ismin paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımları...
2017-2018 yılları arasında evli kalan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, boşandıktan sonra bambaşka hayatlar yaşadı.
Şeyma Subaşı, Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle dünyaevine girdiği Mohammed Alsaloussi ile 5 ay evli kalırken Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.
Ayça Çağla Altunkaya ile mutlu bir birliktelik sürdüren Ilıcalı, kızı Melisa'nın mezuniyetinde eski eşi Şeyma Subaşı ile bir araya geldi.