5 yıl önce boşanan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı kızları Melisa’nın özel gününde bir araya geldi! Şeyma’dan paylaşım gecikmedi

2017-2018 yılları arasında evli kalan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, kızları Melisa Ilıcalı'nın mezuniyet töreninde bir araya geldi. Eski eşi ile kamera karşısına geçen Şeyma Subaşı, o fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü ismin paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımları...