5 yıl evli kalmışlar! Perran Kutman’ın eski eşi bakın hangi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Meğer Hababam Sınıfı Güle Güle’nin yıldızıyla...
Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan ve Hayat Bilgisi ile hafızalara kazınan Perran Kutman'ın hayatı merak konusu oldu. 1980 yılında evlendiği Koral Sarıtaş ile mutlu bir evlilik sürdüren Kutman'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Perran Kutman'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun bir dönem Hababam Sınıfı Güle Güle'nin yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Perran Kutman'ın eski eşi hangi Yeşilçam oyuncusuymuş...
12.07.2023 16:44 - Son Güncelleme: 12.07.2023 16:44
Hayat Bilgisi'nda canlandırdığı Afet Öğretmen karakteriyle hafızalara kazınan Perran Kutman'ın hayatı merak konusu oldu.
Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi, Kızlar Yurdu, Canımın İçi birçok dizide de rol aldı.
1980 yılında evlendiği Koral Sarıtaş ile mutlu bir evlilik sürdüren Kutman'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Perran Kutman'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Oyuncunun bir dönem Hababam Sınıfı Güle Güle'nin yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.