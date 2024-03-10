1 Ceren Moray'ın eski eşi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri, O Hayat Benim, Kirli Sepeti ve Avlu gibi dizilerde rol alan Ceren Moray'ın hayatı merak konusu oldu.

2 CEREN MORAY KİMDİR?

Dizi ve sinema oyuncusu olan Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Avlu adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldı. Üniversite eğitimini 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.