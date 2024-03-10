5 yıl evli kalmışlar! Ceren Moray'ın eski eşi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri, O Hayat Benim, Kirli Sepeti ve Avlu gibi dizilerde rol alan Ceren Moray'ın hayatı merak konusu oldu. 38 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle 5 yıl evli kaldığı eski eşi merak edilirken ikilinin tanışma hikayeleri ağızları açık bıraktı. İşte Ceren Moray'ın gece kulübünde tanıştığı eski eşi...
Ceren Moray'ın eski eşi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri, O Hayat Benim, Kirli Sepeti ve Avlu gibi dizilerde rol alan Ceren Moray'ın hayatı merak konusu oldu.
CEREN MORAY KİMDİR?
Dizi ve sinema oyuncusu olan Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Avlu adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldı. Üniversite eğitimini 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.
Yüksek lisans yaptığı dönemde babası kalp krizi geçirdi ve bu durum, Moray'ın hayatında radikal değişikliklere sebep oldu. Bu zamanlarda Moray'a dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimini, 2003 yılında yayımlanan Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı.