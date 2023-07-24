5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tuğba Ekinci’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Koca yok” diyen Tuğba meğer ünlü şarkıcıyla evliymiş...
O Şimdi Asker şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran sivri dilli şarkıcı Tuğba Ekinci, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olmuştu. Nişantaşı'nda görüntülenen Ekinci, o açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. "Artık koca yok. Kadın da kalmadı, erkek de" diyen Ekinci'nin aşk hayatı da merak edildi. Ünlü şarkıcının 5 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkına döndü. Bakın Tuğba Ekinci'nin 5 yıl evli kaldığı eski eşi kimmiş...
24.07.2023 11:47 - Son Güncelleme: 24.07.2023 11:47
O Şimdi Asker şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Tuğba Ekinci, kariyerinin yanı sıra özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.