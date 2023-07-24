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Haberler Magazin 5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tuğba Ekinci’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Koca yok” diyen Tuğba meğer ünlü şarkıcıyla evliymiş...

5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tuğba Ekinci’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Koca yok” diyen Tuğba meğer ünlü şarkıcıyla evliymiş...

O Şimdi Asker şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran sivri dilli şarkıcı Tuğba Ekinci, yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olmuştu. Nişantaşı'nda görüntülenen Ekinci, o açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. "Artık koca yok. Kadın da kalmadı, erkek de" diyen Ekinci'nin aşk hayatı da merak edildi. Ünlü şarkıcının 5 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkına döndü. Bakın Tuğba Ekinci'nin 5 yıl evli kaldığı eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
24.07.2023 11:47 - Son Güncelleme: 24.07.2023 11:47
5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tuğba Ekinci’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Koca yok” diyen Tuğba meğer ünlü şarkıcıyla evliymiş...

O Şimdi Asker şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Tuğba Ekinci, kariyerinin yanı sıra özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tuğba Ekinci’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Koca yok” diyen Tuğba meğer ünlü şarkıcıyla evliymiş...

Nişantaşı'nda görüntülenen Ekinci, çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü isim, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusu üzerine isyan ederek; dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tuğba Ekinci’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Koca yok” diyen Tuğba meğer ünlü şarkıcıyla evliymiş...

Üç gündür klip çekimlerinde olduğunu söyleyen Ekinci, şöyle konuştu: "7 Temmuz'da Sezen Aksu'nun 'Kahpe Kader' şarkısını coverladığım eser çıkacak. Güzel bir klip oldu. Klipte en çok köpeğim var"

5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tuğba Ekinci’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Koca yok” diyen Tuğba meğer ünlü şarkıcıyla evliymiş...

"ARTIK KOCA YOK"
46 yaşındaki şarkıcı, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna "Evlenenler boşanıyor, sence niye? Her yer alkolik ve müptezel dolu. Artık koca yok. Kadın da kalmadı, erkek de... Bütün memleket müptezel" cevabını verdi.

5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Tuğba Ekinci’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Koca yok” diyen Tuğba meğer ünlü şarkıcıyla evliymiş...

"Adamı alıyorsun, alkolü geçtim müptezel çıkıyor. 'Çöp' diyorsun" diyen ünlü isim, şöyle konuştu: "Boşananlar da bu yüzden boşanıyor. Normal insan kalmadı. En iyi arkadaşlarımız hayvanlar oldu"

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