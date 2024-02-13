5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Kızının annesi meğer...

5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Yasemin Baştan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın hayatı merak konusu oldu. 2006-2018 yılları arasında oyuncu Belçim Bilgin'le evli kalan Erdoğan'ın özellikle ilk eşi merak edildi. İnternette en çok "Yılmaz Erdoğan'ın ilk eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Yılmaz Erdoğan'ın kızının annesi kimmiş...
Bir Demet Tiyatro isimli televizyon programı ile geniş kitleler tarafından tanınan ve ardından birçok yapımda rol alan Yılmaz Erdoğan, son olarak İnci Taneleri dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Selma Ergeç ve Hazar Ergüçlü'yle başrolü paylaşan oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti.
2006-2018 yılları arasında oyuncu Belçim Bilgin'le evli kalan Erdoğan'ın özellikle ilk eşi merak edildi. İnternette en çok "Yılmaz Erdoğan'ın ilk eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.