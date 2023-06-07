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Haberler Magazin 5 yaşındayken tanımıştık! Beren Gökyıldız mezuniyet fotoğraflarına bakın! Son halini gören şaşkına döndü! “Ne ara bu kadar büyüdün...”

5 yaşındayken tanımıştık! Beren Gökyıldız mezuniyet fotoğraflarına bakın! Son halini gören şaşkına döndü! “Ne ara bu kadar büyüdün...”

Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan ve ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken ve kısa sürede adını duyuran Gökyıldız'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mezuniyet fotoğraflarını yayınlayan Gökyıldız'a "Ne ara bu kadar büyüdün" yorumu yapıldı. Öte yandan Gökyıldız'ın paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Beren Gökyıldız'ın son hali...

takvim.com.tr
07.06.2023 21:55 - Son Güncelleme: 07.06.2023 21:55
5 yaşındayken tanımıştık! Beren Gökyıldız mezuniyet fotoğraflarına bakın! Son halini gören şaşkına döndü! “Ne ara bu kadar büyüdün...”

Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan Beren Gökyıldız, küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyerek adını geniş kitlelere duyurdu.

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5 yaşındayken tanımıştık! Beren Gökyıldız mezuniyet fotoğraflarına bakın! Son halini gören şaşkına döndü! “Ne ara bu kadar büyüdün...”

Birçok dizide rol alan Gökyıldız, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

5 yaşındayken tanımıştık! Beren Gökyıldız mezuniyet fotoğraflarına bakın! Son halini gören şaşkına döndü! “Ne ara bu kadar büyüdün...”

Sosyal medyayı aktif kullanan Gökyıldız, mezuniyet pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinim beğenisine sundu.

5 yaşındayken tanımıştık! Beren Gökyıldız mezuniyet fotoğraflarına bakın! Son halini gören şaşkına döndü! “Ne ara bu kadar büyüdün...”

Gökyıldız'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü.

5 yaşındayken tanımıştık! Beren Gökyıldız mezuniyet fotoğraflarına bakın! Son halini gören şaşkına döndü! “Ne ara bu kadar büyüdün...”

Bir sosyal medya kullanıcısı "Çok tatlısın maşallah" derken bir başkası "Büyüme sancıları başlamış belli ki. Ama bu aceleye ne hacet" yorumunda bulundu.

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