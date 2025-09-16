5 milyar TL’lik ayrılık! Ali Sabancı ile ayrılan Vuslat Sabancı'nın tazminat talebi olay oldu: “Osimhen'i harbi ucuza almışız”
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın evliliği, 2023'te Yunanistan Leros Adası'nda geçirdikleri ağır deniz kazasının ardından geri dönülmez bir yola girdi. Kazada yüzünden ağır yaralanan ve aylarca tedavi gören Vuslat Doğan Sabancı, botu kullanmaması yönündeki uyarılarına rağmen direksiyon başına geçen eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tuttu. Ayrılık kararını çoktan veren çiftin resmi boşanması ise tazminat talebi nedeniyle henüz gerçekleşmedi. Vuslat Hanım'ın 5 milyar TL'lik talebi sosyal medyada büyük yankı uyandı ve yapılan yorumlar dikkat çekti.
