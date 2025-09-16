PODCAST CANLI YAYIN

5 milyar TL’lik ayrılık! Ali Sabancı ile ayrılan Vuslat Sabancı'nın tazminat talebi olay oldu: “Osimhen'i harbi ucuza almışız”

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın evliliği, 2023'te Yunanistan Leros Adası'nda geçirdikleri ağır deniz kazasının ardından geri dönülmez bir yola girdi. Kazada yüzünden ağır yaralanan ve aylarca tedavi gören Vuslat Doğan Sabancı, botu kullanmaması yönündeki uyarılarına rağmen direksiyon başına geçen eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tuttu. Ayrılık kararını çoktan veren çiftin resmi boşanması ise tazminat talebi nedeniyle henüz gerçekleşmedi. Vuslat Hanım'ın 5 milyar TL'lik talebi sosyal medyada büyük yankı uyandı ve yapılan yorumlar dikkat çekti.

2023 yılında iş insanı Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ve iki çocuklarıyla birlikte Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında yaşanan ciddi deniz kazasıyla gündeme gelmişti. Aile, kayalıklara çarpan bot kazasından ağır yaralarla kurtulmuştu.

Olayın ardından gündeme gelen yeni gelişme ise çiftin ayrılık kararı oldu. İddialara göre Vuslat Doğan Sabancı, yaşanan bu kazadan eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tutarak ayrılma kararı aldı. Bu karar sonrasında çiftin birlikte herhangi bir etkinlikte görüntülenmemesi dikkat çekti. Özellikle, Ali Sabancı'nın Vuslat Doğan Sabancı'nın sanat sergisine katılmaması kamuoyunda konuşulan detaylar arasında yer aldı.

Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti boşanma kararı almış olmalarına rağmen tazminat konusunda uzlaşamadıkları için resmen gerçekleşmedi. Vuslat Sabancı'nın talep ettiği tazminat tutarı da ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre; Vuslat Sabancı, 5 milyar TL talep etti. Mevlüt Tezel ise "Ali Sabancı, uçaklarında tuvaleti paralı yapar mı?" başlıklı yazısında "5 milyar TL sosyal medyada tartışma konusu oldu" diyerek sosyal medyada konuyla ilgili yapılan yorumları derledi.

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:

"İşte o yorumlardan ilginç bulduğum bazıları...

'Uçaklarda suyu parayla satmayı ve hatta iş görüşmesi için mülakata gelenlerden para almayı akıl eden adamın bir kuruş ödeyeceğini sanmam ama siz bilirsiniz'

'100 milyon Euro tazminat vereceğime boşanmam öyle düz yaşarım'

'Biz Osimhen'i harbi ucuza almışız galiba'

'5 milyar tazminat kulağa akıl almaz geliyor ama aslında para, ilişkilerin nasıl bir silaha dönüşebildiğini gösteriyor. Aşkın bitişi bazen bir gözyaşıyla değil, bir banka dekontuyla mühürleniyor'

'Paraya bak. Bu devirde evlenen erkek resmen soyuluyor'

'Aydın Doğan'ın kızı ile evlenirsen 30 yıl sonra da olsa mutlaka kazık yersin. Cimriliği ile meşhur bir aileye ağır darbe!'

Parayı çok bulanlara şaşırdım doğrusu. Biz düz maaşlıların hayalini bile kuramayacağı hayatlar yaşıyorlar onlar!

Örneğin şu yorumu ben de haklı buldum: 'Pegasus'un uçak sayısı 124. Ortalama bir uçak fiyatını 100 milyon dolar desek 1,2 uçak parası eder. Az bile istemiş'

Peki, eşi kadar olmasa da çok ama çok zengin Vuslat Hanım bu tazminatı istemekte haklı mı?

Bülent Cankurt'un önceki yazılarını takip edenler Vuslat Hanım'ın eşine gerçekten bir ders vermek istediğini tahmin ediyordur diye düşünüyorum.

Filmi geriye saralım; 2023 yılının 24 Ağustos günü, Ali Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı ve çocukları geçirdikleri deniz kazasından ölümden dönmüştü.

Aile, Yunanistan'ın Leros Adası'nda akşam yemeğine giderken Ali Sabancı iddiaya göre eşinin 'Zodyak botu sen kullanma' uyarısına rağmen ısrar edip botu kullanmış ve dikkatsizliği sonucu kayalıklara çarpmıştı.

Arkada oturan çocuklar ve iki mürettebat, çarpmanın etkisiyle bottan fırlayıp denize düşmüş. Önde bulunan Sabancı çifti ise bodoslama kayalara çarpmışlardı.

Entübe edilen, dalağı alınan ve iç kanama geçiren Ali Sabancı, uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmuştu.

Vuslat Hanım'ın ise çenesi kırılmış ve yüzü ağır şekilde hasar görmüştü. Vuslat Hanım, yüzündeki hasarı düzeltmek için New York'a gitmek zorunda kalmış ve burada üç ayrı ameliyat geçirmişti.

Vuslat Hanım'ın eşinin botu kullanmamasını istemesinin nedeni ise daha önce Capri Adası açıklarında deniz kazası geçirmeleriydi. Dümenin başında yine Ali Sabancı vardı!

Tüm uyarılarına rağmen eşinin kullandığı araçlarla iki kez ölümden dönen Vuslat Hanım'ın amacının bence tazminat zengini olmak değil, Ali Sabancı'ya unutamayacağı bir ders vermek olduğunu düşünüyorum.

960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34'üncü kişisi olan Ali Sabancı için 5 milyar TL düşük bir rakam.

Dünyada ultra zenginler boşanırken çok daha fazlasını ödüyorlar!

Bu arada Galatasaray'ın stadından loca alırken bile pazarlık yapan Ali Sabancı'nın cimriliğini de unutmayalım.

Tam da uçaklarda suyun ücretsiz dağıtılma kararına seviniyorken Ali Sabancı'dan 5 milyar TL istemek! Vuslat Hanım oldu mu şimdi bu?

Tazminatın faturası biz normal vatandaşlara çıkabilir!

Şu yorumunda belirtildiği gibi; Yakında uçaklarda tuvaletler de paralı olabilir!"