5 katlı malikane! Fatih Ürek’in Bodrum'daki lüks evine bakın! Tam bir saray yavrusu! Sadece boya için 500 bin TL istemişler...

1 Fatih Ürek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için önceki gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.

2 Basın mensuplarıyla bir araya gelerek merak edilenleri cevaplayan Ürek, 'Bal Kaymak' şarkısıyla ilgili şöyle konuştu: "Ankara'ya gideceğim bu konu hakkında. Geçen günlerde Demet Akalın da söyledi, hak verdim. Dijitalde nasıl dinleniyor, ne kadar dinleniyor? Nasıl para kazanılıyor? Radyolar, şarkıları çalmak için 50 bin TL istiyor. Umurumda değil çalmasınlar. Paran varsan çalıyorlar.