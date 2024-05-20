5 katlı malikane! Fatih Ürek’in Bodrum'daki lüks evine bakın! Tam bir saray yavrusu! Sadece boya için 500 bin TL istemişler...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için önceki gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan Fatih Ürek, basın mensuplarıyla bir araya gelerek merak edilenleri cevapladı. "Bodrum'daki beş katlı malikanesini satmaya karar verdiği" haberleri hatırlatılan Ürek, dikkat çeken ifadeler kullanılırken "Evi boyatmak istedim 450-500 bin TL istediler" dedi. Ünlü şarkıcının lüks evi ise dikkat çekti. İşte Fatih Ürek'in açıklamaları ve Bodrum'daki lüks villası...
Fatih Ürek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için önceki gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.
Basın mensuplarıyla bir araya gelerek merak edilenleri cevaplayan Ürek, 'Bal Kaymak' şarkısıyla ilgili şöyle konuştu: "Ankara'ya gideceğim bu konu hakkında. Geçen günlerde Demet Akalın da söyledi, hak verdim. Dijitalde nasıl dinleniyor, ne kadar dinleniyor? Nasıl para kazanılıyor? Radyolar, şarkıları çalmak için 50 bin TL istiyor. Umurumda değil çalmasınlar. Paran varsan çalıyorlar.
Bu işlerin büyük masrafı var. Dijital ve radyolardan çalındıkça para kazanılmıyor. Türkiye'de müzik kavramına el atılması lazım. Saçma sapan şarkılar çıkıyor, onlara da karşıyım. Şarkılar ve kitaplar insanı yönlendirir. Evdeki kadın çıkıp, 'Bal dök yala' diyor, olmaz öyle. Genç nesilden iyiler de var ama herkes okumasın"