5 aylık hamile olan Seda Bakan’ın kızı Leyla’ya bakın! Ev hallerini paylaştı gören hayran kaldı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu
5 aylık hamile olan Seda Bakan'ın kızı Leyla'ya bakın! Kadrosunda Murat Boz, Özgür Emre Yıldırım, Açelya Topaloğlu, Seda Güven gibi isimlerin yer aldığı Öldür Beni Sevgilim adlı filmle bu akşam televizyon izleyicileriyle buluşan Seda Bakan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan ve 2019'da Leyla'yı kucağına alan Bakan, kızı ile ev hallerini Instagram'da yayınladı. Şimdilerde ikinci bebeğine 5 aylık hamile olan Seda Bakan'ın minik kızı sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Seda Bakan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
18.04.2022 22:33 - Son Güncelleme: 18.04.2022 22:33
Ünlü oyuncu Seda Bakan, Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında da kızı Leyla'yı kucağına alarak anneliği tadan ünlü oyuncu Seda Bakan, geçen haftalarda ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu.