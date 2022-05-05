5 aylık hamile olan Seda Bakan’ın bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Neydim, ne oldum” diyen Seda’ya Hadise bakın ne yanıt verdi
5 aylık hamile olan Seda Bakan'ın bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! Ekim 2014'te müzisyen Ali Erel ile evlenen Seda Bakan, Ağustos 2019'da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz haftalarda ikinci bebeğine hamile olduğunu duyuran oyuncu, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, önce bikinili ardından montla çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak "Neydim, ne oldum" ifadelerini kullandı. Bakan'ın sıkı dostu ise paylaşımı kendi sayfasına taşıyarak ünlü oyuncuya yanıt verdi. İşte Seda Bakan'ın o paylaşımı ve Hadise'nin yanıtı...
05.05.2022 20:20 - Son Güncelleme: 05.05.2022 20:20
Ünlü oyuncu Seda Bakan, 2014'te müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturdu ve Ağustos 2019'da kızı Leyla'yı kucağına aldı.
Barselona çekilen yeni karesini ve 2018'e ait bir fotoğrafını yayınlayan Seda Bakan'ın paylaşımına sıkı dostu Hadise ise kayıtsız kalmadı.
Hadise, oyuncunun paylaşımını kendi sayfasına taşıyarak "Sen hep güzelsin Seda'm" ifadelerini kullandı.