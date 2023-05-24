5 aylık hamile olan Nazlı Sabancı “Hamile stilim” diyerek derin dekoltesiyle karnı burnunda paylaştı! Arzu Sabancı’nın gelini...
Ömer Sabancı ile mutlu bir evlilik sürdüren Arzu Sabancı, geçen günlerde oğlu Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel ile gündeme gelmişti. Sabancı, şimdi ise büyük oğlu Hacı Sabancı'nın 5 aylık hamile olan eşi Nazlı Kayı Sabancı'nın paylaşımıyla adından söz ettirdi. Nazlı Sabancı, derin dekolteli elbisesi ile karnı burnunda verdiği bir poz "Hamile stilim" diyerek takipçileriyle paylaştı. Nazlı Sabancı'nın son hali dikkat çekerken "İnşallah Arzu ablamızın torunu kız olur", "Maşallah aşırı tatlı hamilelik inanılmaz yakıştı" yorumları yapıldı. Öte yandan Seda Sayan ile Hacı Sabancı da paylaşıma ilk yorum yapan isimlerden oldu. İşte o pozlar...
24.05.2023 20:00 - Son Güncelleme: 24.05.2023 20:00
2021 yılının Ekim ayında Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı'dan geçen aylarda müjdeli haber gelmişti.
Öte yandan Seda Sayan ile Hacı Sabancı da paylaşıma ilk yorum yapan isimlerden oldu. Sayan, Nazlı Sabancı'nın pozuna kalp, nazar ve gül emojileri ile karşılık verdi.