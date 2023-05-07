5 aylık hamile olan Nazlı Kayı’dan karnı burnunda görüntüler! Arzu Sabancı’nın gelini vücudunu saran elbisesiyle paylaştı! Hacı Sabancı ile...
Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı ile Ekim 2021'de nikah masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı'nın geçen aylarda hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 5 aylık hamile olan ünlü isim, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Vücudunu saran siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen Nazlı Kayı'nın karnı burnunda hali dikkat çekti. İşte bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Kayı Sabancı'nın son hali...
07.05.2023 18:15 - Son Güncelleme: 07.05.2023 18:47
Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, uzun süreli birlikteliklerini Ekim 2021'de nikah masasına taşımıştı.
Sosyetenin gözde çifti, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenmişti. Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinin geçen aylarda bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı.