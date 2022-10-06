5 aylık hamile olan Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda paylaştı! Doğum için gün sayan Leyla göbek açık üstüyle art arda yayınladı

Her gün yoga yapıyorum, yürüyorum. Bulabildiğim iyi kitapları okuyorum, doğala ve doğruya en yakın bilgileri bulabildiğim kaynakları. Hamilelikle ilgili bile ne kadar bilgi kirliliği olduğunu gördüm. Bu dönem bana çok şey öğretiyor diyebilirim"