5 aylık hamile olan Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda paylaştı! Doğum için gün sayan Leyla göbek açık üstüyle art arda yayınladı
Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozunu Instagram'da yayınlayarak herkesi şoke etmişti. Bir erkek bebek bekleyen Tuğutlu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dergi çekimi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, siyah eteğinin üzerine giydiği göbek açık üstüyle verdiği pozları yayınladı. Oyuncu, paylaşımının altına da "Oğlumla çekimde" notunu ekledi. İşte 5 aylık hamile olan Leyla Lydia Tuğutlu'nun o paylaşımı...
06.10.2022 19:31 - Son Güncelleme: 06.10.2022 19:31
Ceyhun Ergin geçtiğimiz yaz sessiz sedasız dünyaevine giren tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu, geçen haftalarda karnı burnunda bir pozunu yayınlayarak gündem olmuştu.
Samimi açıklamalar da bulunan Leyla Lydia Tuğutlu, hamileliği ile ilgili şunları söyledi: "Sürecin başından beri kilo alma korkusuyla yaşamıyorum. İlginç bir şekilde bedenimle ilgili hiçbir kaygı taşımıyorum. Bu konuda çok samimiyim.